Covid-19 : le rappeur Akhenaton hospitalisé

Akhenaton, positif au Covid-19, a été hospitalisé le week-end dernier à Marseille. Selon l’entourage du rappeur, il doit sortir ce mercredi 4 août. Le leader du groupe de rap IAM “s’est plaint d’une gêne respiratoire” avant d’être hospitalisé. Il a été pris en charge à l’hôpital de la Timone.

Ces derniers jours, IAM a annulé plusieurs de ses concerts en raison d’un cas de Covid-19 au sein du groupe, sans préciser son nom.

Le 17 juillet dernier, l’artiste s’était publiquement exprimé contre la vaccination obligatoire et le pass sanitaire. “Avec le groupe IAM, nous sommes contre la vaccination obligatoire à l’usure ou non dans le cas des soignants et d’autres métiers”, avait-il déclaré dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, au nom des “libertés” et de “l’avenir de nos enfants”, ajoutait-il.