Covid-19 : Olivier Véran “optimiste” sur la levée des restrictions sanitaires

Dans un entretien accordé chez nos confrères du Parisien, Olivier Véran a assuré qu’il y avait “des raisons d’être optimiste” concernant la levée du pass sanitaire et l’allègement des restrictions. Le ministre de la Santé a indiqué que le pays était actuellement “sur la bonne voie”.



“Si la situation continuait de s’améliorer, nous pourrions alléger progressivement les restrictions, là où le virus circule le moins d’abord, puis partout sur le territoire. Cet allègement pourrait inclure le pass sanitaire, déclare-t-il lors de l’interview. Olivier Véran a également confié que “les contaminations baissent de 30 % chaque semaine [...] Ce que nous voulons, c’est que les Français puissent respirer le plus tôt possible.”



Jeudi déjà, Emmanuel Macron avait évoqué une levée prochaine de l’obligation de pass sanitaire dans certains territoires français où le Covid-19 ne circule quasiment plus.