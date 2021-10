Covid : La situation épidémique a cessé de s’améliorer dans la région

La fin de deux mois et demi de baisse pour le Covid en France. Depuis plusieurs jours, les contaminations repartent à la hausse, plus de 5000 cas positif lors des dernières 24h, soit + 32% en une semaine.



Le taux d’incidence augmente également mais les spécialistes se veulent rassurant, la vaccination devrait nous permettre d’éviter une nouvelle vague.



En Bourgogne-Franche-Comté, la situation épidémique a cessé de s’améliorer et l’ARS observe de premiers indices de rebond. Dans ce contexte sanitaire incertain, la campagne de rappel de vaccination contre la COVID se poursuit et la campagne de vaccination contre la grippe est lancée. Les deux vaccins peuvent être administrés simultanément aux personnes éligibles.

Si l’ensemble des départements de Bourgogne-Franche-Comté affichent une incidence en population générale inférieure ou égale à 50 pour 100 000 habitants, l’indicateur repart à la hausse chez les plus de 65 ans, en particulier en Haute-Saône et en Saône-et-Loire.

Ce sursaut relatif correspond à l’entrée dans les mois plus froids et humides, qui favorisent aussi la circulation des affections hivernales courantes.