Covid : une aide exceptionnelle offerte à certaines entreprises pendant deux mois

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé ce mardi 18 janvier que de nouvelles mesures de soutien allaient être mises en place en faveur des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, de l’événementiel et des agences de voyages face aux restrictions liées au Covid.

Les entreprises de moins de 250 salariés pourront bénéficier d’une aide afin de payer leurs cotisations salariales dès une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30% sur les mois de décembre et de janvier. Cette aide sera équivalente à 20% du montant de leur masse salariale brute.

Les entreprises de moins de 250 salariés des mêmes secteurs qui perdront plus de 65% de leur chiffre d’affaires recevront, pour décembre et janvier, cette même aide au paiement des cotisations salariales de 20% et seront en plus exonérées de charges patronales.