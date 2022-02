Départ de Mignoni du LOU : les déclarations

Au lendemain de l’officialisation de son départ sept ans après son arrivée, Pierre Mignoni était présent en conférence de presse ce vendredi matin, à la veille de la réception du Stade Français en Top 14. Les expérimentés Félix Lambey et Jean-Marc Doussain ont également répondu aux questions. Les principales déclarations :

Pierre Mignoni : “Je m’occupe du match donc tout va bien .Je ne parlerai de mon départ, beaucoup de monde a parlé à ma place, je parlerai après le match de ce qui s’est passé là. “

Pierre Mignoni

Félix Lambey : “Très honnêtement, on était préparés à cela depuis un moment à l’intérieur du groupe. Tout le monde aime beaucoup Pierre et cela va peut être nous aider à être plus performant. Notre objectif ne bouge pas, on est dans un bon rythme, il n’y a pas de raison que cela change. On s’en doutait depuis quelque temps et on a fait des bons matchs. Je suis parti pour prolonger au LOU, cela ne remet rien en question.”

Félix Lambey

Jean-Marc Doussain : ” Tellement de choses ont été écrites… Je pense que le club et Pierre auraient voulu que cela se passe autrement. Certaines personnes se mêlent de choses qui ne les regardent pas et manquent de respect au club et à Pierre… (…) Ils se reconnaîtront. (…) J’ai connu ça à Toulouse, ce sont des histoires qui se terminent, le but est qu’elle se finisse de la meilleure des façons. Cela ne changera rien du tout pour la fin de saison, le plus fort c’est l’institution. Pierre respectera son engagement jusqu’au bout. On a l’objectif d’aller le plus loin possible. Même si cela n’a pas été facile, on est concentrés sur le match de samedi. “

Jean-Marc Doussain

Julien Huët