À l’appel de plusieurs syndicats, partis et mouvements politiques ainsi que de collectifs d’usagers, une centaine de personnes se sont réunies ce samedi matin devant la préfecture de région à Dijon, afin de protester contre la dégradation — et la possible suppression — de plusieurs petites lignes de trains express régionaux en Bourgogne-Franche-Comté.

Sont notamment concernées les lignes du Morvan ainsi que l’étoile ferroviaire de Paray-le-Monial.

R.H