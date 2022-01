Disparition de Delphine Jubillar : la zone des fouilles élargie

Alors que ce mercredi fait office de troisième jour des fouilles à nouveau menées afin de retrouver le corps de Delphine Jubillar, disparue depuis plus d’un an dans le Tarn, la zone de recherche, située près de Cagnac-les-Mines, où habitait l’infirmière de 33 ans et sa famille, a été élargie indique l’AFP.

La majeure partie des arbustes de la zone ratissée a été débroussaillée, puis abattue, afin de préparer le terrain pour des recherches, en contrebas d’une ferme et d’un chemin ratissé. Une équipe spécialisée avec des engins de détection, des radars géodésiques et des détecteurs de métaux participe aux fouilles.

Concernant le mari de la disparue, Cédric Jubillar, qui est mis en examen pour meurtre, est incarcéré depuis juin 2020 à la maison d’arrêt de Seysses, près de Toulouse.