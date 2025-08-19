play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Android Apple
Facebook Instagram Youtube
Écouter Tonic Radio
Webradios

Dominik Greif, nouveau gardien de l’OL

L’Olympique Lyonnais tient son nouveau portier : Dominik Greif, 28 ans, s’est engagé jusqu’en 2029. Le gardien international slovaque arrive de Majorque pour un transfert de 4 M€, plus 1,25 M€ de bonus éventuels et 15 % sur une future plus-value.

Formé au Slovan Bratislava, où il a remporté trois championnats et quatre coupes nationales, Greif (1,97 m) compte cinq sélections avec la Slovaquie. Depuis 2021, il évoluait à Majorque, avec qui il a disputé la finale de la Coupe du Roi en 2024, et signé 31 matches de Liga la saison passée.

Avec son arrivée, l’OL va connaître un troisième gardien titulaire différent en trois saisons, une première depuis la remontée du club en première division en 1989.

Samedi contre Metz, Paulo Fonseca devra trancher entre son nouveau gardien Dominik Greif, qui n'a plus joué depuis fin mai, et Rémy Descamps, auteur d'une solide première journée lors de la victoire à Lens (0-1). À court de rythme, il faudra bien lancer Greif tôt ou tard… et ne vaut-il pas mieux le faire contre Metz que la semaine suivante face à l’OM ?

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Firminy : les Bruneaux se préparent pour le spectacle sons et lumières

LIRE PLUS

Saint-Etienne : le CHU leader mondial dans deux études sur les anticoagulants

LIRE PLUS

Municipales 2026 : duel socialiste entre Abdelkader El Bouni et Sandrine Runel

LIRE PLUS

Le marché de Saint-Priest de retour sur son emplacement initial

LIRE PLUS
Inscription newsletter
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube