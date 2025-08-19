Dominik Greif, nouveau gardien de l’OL

L’Olympique Lyonnais tient son nouveau portier : Dominik Greif, 28 ans, s’est engagé jusqu’en 2029. Le gardien international slovaque arrive de Majorque pour un transfert de 4 M€, plus 1,25 M€ de bonus éventuels et 15 % sur une future plus-value.

Formé au Slovan Bratislava, où il a remporté trois championnats et quatre coupes nationales, Greif (1,97 m) compte cinq sélections avec la Slovaquie. Depuis 2021, il évoluait à Majorque, avec qui il a disputé la finale de la Coupe du Roi en 2024, et signé 31 matches de Liga la saison passée.

Avec son arrivée, l’OL va connaître un troisième gardien titulaire différent en trois saisons, une première depuis la remontée du club en première division en 1989.

Samedi contre Metz, Paulo Fonseca devra trancher entre son nouveau gardien Dominik Greif, qui n'a plus joué depuis fin mai, et Rémy Descamps, auteur d'une solide première journée lors de la victoire à Lens (0-1). À court de rythme, il faudra bien lancer Greif tôt ou tard… et ne vaut-il pas mieux le faire contre Metz que la semaine suivante face à l’OM ?