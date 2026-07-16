Double vigilance orange : le Rhône sous la menace des orages

Le Rhône est placé ce jeudi en vigilance orange à la fois pour la canicule et pour les orages. À partir de 16 heures, Météo-France prévoit une dégradation marquée avec de fortes rafales pouvant atteindre jusqu'à 120 km/h, des pluies intenses ainsi que des chutes de grêle. Cette situation intervient après plusieurs jours de fortes chaleurs. Une amélioration est attendue dès vendredi avec une baisse des températures. Le mercure ne devrait pas dépasser les 30°C dans l'agglomération lyonnaise, ce qui pourrait permettre la levée de la vigilance canicule.

C.J