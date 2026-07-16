Les T3, T7 et Rhônexpress interrompus jusqu’au 2 août

Depuis mercredi, les lignes de tramway T3, T7 ainsi que le Rhônexpress sont totalement interrompues en raison de travaux de raccordement avec la future ligne T9. Cette interruption, qui se prolonge jusqu'au 2 août, a surpris certains voyageurs, notamment ceux qui empruntaient quotidiennement ces lignes pour rejoindre l'aéroport ou l'Est lyonnais. Des bus relais ont été mis en circulation afin d'assurer la continuité du service, mais les temps de trajet sont allongés. La reprise du trafic est prévue progressivement à partir du 6 août, avec un retour complet à la normale, y compris en soirée, après le 9 août.

C.J