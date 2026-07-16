Amiante : les anciens salariés de Renault Trucks peuvent encore demander réparation

Une décision de la chambre mixte de la Cour de cassation pourrait permettre à de nombreux anciens salariés de Renault Trucks à Vénissieux de relancer leur demande d'indemnisation. Désormais, le délai pour agir en réparation d'un préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante passe de deux à dix ans. Cette évolution juridique ouvre la voie à de nouveaux dossiers. L'association Aper, qui a déjà obtenu plus de 8 millions d'euros d'indemnisation pour près de 1 400 anciens salariés, invite les personnes concernées à déposer leur demande avant la fin du mois de septembre afin de bénéficier de cette nouvelle possibilité.

C.J