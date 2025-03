L’Insee, l’Urssaf et la Dreets ont alerté sur une conjoncture économique préoccupante en Bourgogne-Franche-Comté, marquée par un ralentissement de l’emploi. La rigueur budgétaire et les tensions internationales pèsent sur l’activité, malgré une croissance encore positive. Quelques espoirs subsistent, notamment avec l’épargne des ménages et l’industrie de défense.

EP