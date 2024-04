Un mot sur les élections européennes du 9 juin prochain. Selon un sondage Ipsos pour France info et le parisien datant de ce samedi, c'est bel et bien la liste menée par Jordan Bardella du Rassemblement National qui arrive en tète des intentions de vote avec près de 32%. Suivent ensuite le parti présidentielle avec 16% et le PS avec 13% des voix.