Emmanuel Macron présente son plan “Marseille en grand”

« Je viens devant vous, non pas avec des promesses, mais pour prendre des engagements ». Ce sont les mots du chef de l’état à Marseille. Emmanuel Macron a sans doute entendu les critiques des habitants des quartiers nord sur la gestion des politiques locales. Il a dénoncé l’action publique divisée, qui bloque l’avancée des projets.



Emmanuel Macron a poursuivi son discours sur la sécurité. 150 millions d’euros seront débloqués pour développer un nouvel hôtel de police, 200 policiers supplémentaires d’ici l’an prochain, mais il y a une triple urgence pour le chef de l’Etat : sécuritaire, sociale et sanitaire.



Concernant l’éducation, Emmanuel Macron a garanti que l’Etat serait là pour accompagner les projets avec une société qui sera pilotée par l’Etat pour rénover les écoles marseillaises. De nouvelles expérimentations doivent arriver. Emmanuel Macron va proposer à certains chefs d’établissements de pouvoir choisir eux-mêmes les personnels et les équipes éducatives.

Emmanuel Macron a aussi insisté sur la santé, avec des déserts médicaux en plein centre-ville, et c’est inacceptable pour le chef de l’Etat qui a décidé d’alléger la dette des hôpitaux marseillais de 200 millions d’euros. Il annonce aussi que 170 millions seront prévus pour transformer l’hôpital de la Timone.