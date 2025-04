Le 23 avril 2024, la Chapelle de la Trinité à Lyon accueillera la seconde édition de l'événement "En mode éthique", organisé par l'association The Greener Good. Cet événement mettra en avant des créateurs locaux et responsables, avec un marché, des conférences et un défilé de mode durable. L'objectif est de promouvoir une mode plus responsable face à l'essor de la fast-fashion.

C.C