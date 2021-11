Eric Zemmour annonce sa candidature à l’élection présidentielle

A travers une vidéo diffusée en direct sur sa chaîne YouTube, Eric Zemmour a annoncé publiquement sa candidature à l’élection présidentielle.

A travers ce qui ressemble à un clip de campagne, le polémiste d’extrême-droite s’est exprimé pendant une dizaine de minutes devant 50 000 personnes. Eric Zemmour apparaît seul, assis à un bureau, dans une bibliothèque, en train de lire un discours bien écrit. De temps à autres, il apparaît à l’écran, mais l’essentiel du clip n’est pas là. Des images du paysage français sont superposés à son discours, mêlées à des images d’archives. Le tout sous un fond musical bien connu : la 7e symphonie de Beethoven.

L’ancien chroniqueur de CNews évoque également les grandes personnalités de l’histoire française : Georges Brassens, Barbara, Victor Hugo, Charles de Gaulle ou Louis XIV.

“J’ai décidé de prendre notre destin en main”

C’est à la toute fin du discours qu’Eric Zemmour officialise sa candidature pour l’élection présidentielle. “J’ai décidé de prendre notre destin en main, il est temps de sauver la France. J’ai décidé de solliciter vos suffrages pour devenir président de la République”, annonce-t-il.

Pendant ces dix minutes, l’ancien éditorialiste au Figaro a cité des axes sur lesquels il souhaiterait travailler, comme la réduction de la dette, le retour en France des entreprises délocalisées pour redonner du travail aux chômeurs français, mais aussi l’immigration.

“L’immigration n’est pas la source de tous nos problèmes, mais elle les aggrave tous”

Un chantier sur lequel Eric Zemmour souhaite travailler massivement est l’immigration en France. “L’immigration n’est pas la source de tous nos problèmes, mais elle les aggrave tous” selon lui. Il appelle les français à voter pour lui, “pour que nos filles ne soient pas voilées, pour que nous puissions préserver notre langue, nos modes de vies, notre goût pour la littérature et la gastronomie” a-t-il justifié.

Il estime que les différents gouvernements de gauche et de droite “ont mentis”. Il n’a pas hésité à dire des mots très forts : “vous n’avez pas déménagé et pourtant vous n’avez plus l’impression d’être chez vous” ou encore “vous vous sentez exilés, vous êtes exilés, mais de l’intérieur”.

Eric Zemmour sera l’invité du 20h de TF1 ce lundi soir.