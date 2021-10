Euro 2022 : la France tombe dans la poule de l’Italie, de la Belgique et de l’Islande

Le prochain Euro de football féminin, qui aura lieu du 6 au 31 juillet 2022, a livré son verdict quant à la composition des poules afin de savoir quelles nation allaient s’affronter. Et les Bleues seront donc opposées à l’Italie, à la Belgique et à l’Islande. Un tirage plutôt clément pour les joueuses de Corinne Diacre qui seront ultra favorites, l’Italie étant l’adversaire à priori le plus coriace des trois, mais restait l’équipe la plus “abordable” du chapeau 2 lors du tirage au sort.

Actuellement l’Italie est 14e mondiale au classement Fifa mais reste une nation montante du foot féminin, à l’instar de son championnat national qui devrait se professionnaliser à partir de 2022 justement. Ensuite vient la Belgique, 19e nation mondiale, et là encore certainement l’équipe la plus faible du chapeau 3. Les Belges n’ont disputé qu’une seule compétition internationale majeur, c’était l’Euro en 2017… Et pour finir l’Islande, 16e nation mondiale, qui, là en revanche est la meilleure équipe du chapeau 4 mais reste largement inférieure à celle des Bleues.