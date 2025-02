L’enquête publique sur l’extension du parc sportif et écologique Freyssinet, sur la friche de la Stef, a révélé un large soutien, avec de nombreux avis favorables de la part des communes et du public. La commissaire enquêtrice a validé le projet, soulignant son intérêt public et sa compatibilité écologique, malgré quelques réserves sur l’acquisition foncière et l’opposition du propriétaire. Le dossier est désormais entre les mains du préfet.

EP