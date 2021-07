Extension du pass sanitaire : quelles sont les règles à respecter dès ce mercredi ?

Le pass sanitaire est désormais obligatoire depuis ce mercredi matin dans les lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes. Cela concerne les cinémas, les musées, les théâtres, les salles de sport, ou encore les parcs d’attractions. Les personnes de plus de 12 ans sont concernées, même si une tolérance sera appliquée aux moins de 18 ans jusqu’à la fin du mois d’août.



Pour accéder à ces lieux, il faudra présenter un certificat de vaccination, un test négatif de moins de 48h ou bien un certificat d’immunité prouvant une contamination dans les six derniers mois. Le pass sanitaire peut également être présenté de manière numérique via l’application TousAntiCovid. Vous devrez ensuite ajouter l’attestation de vaccination certifiée dans la rubrique « Mon carnet » en scannant le QR Code à droite de l’attestation.



Pour rappel, l’obligation du pass sanitaire sera étendu dès le début du mois d’août dans les cafés, les restaurants ou encore les grands centres commerciaux.





Le masque n’est plus obligatoire dans certains lieux



Le masque n’est plus obligatoire dans les lieux concernés par le pass sanitaire, sauf pour les salariés. Dans le cas où ces derniers se retrouveraient sans pass à des postes où il sera exigé à partir de fin août, ils pourront prendre des jours de congés ou des RTT, selon la ministre du Travail Elisabeth Borne.



Une suspension du contrat de travail, sans rémunération, pourra également être opérée pendant maximum deux mois. L’employeur aura ensuite la possibilité de procéder à des sanctions.



Au niveau du nombre de cas de contamination, il explose depuis quelques jours. Plus de 18 000 cas ont été recensés en 24 heures. C’est ce qu’a annoncé mardi le ministre de la Santé Olivier Véran, qui évoque une hausse inédite.



Le Premier Ministre, Jean Castex, s’exprimera ce mercredi dans le JT de 13h de TF1 pour détailler les nouvelles mesures sanitaires.