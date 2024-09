À l'occasion du Festival Lumière, une séance événementielle sera organisée le dimanche 13 octobre à la Halle Tony Garnier avec la projection du film d’animation Les 12 Travaux d’Astérix. Ce sera l'occasion de replonger dans l'univers de René Goscinny et Albert Uderzo. Le film sera diffusé sur grand écran lors d'une séance géante.

La séance sera accessible à partir de 15h, avec un tarif de 6 € pour les enfants et les personnes accréditées, et de 8 € pour les adultes non accrédités.

ML