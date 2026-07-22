Football : John Textor attaque Michele Kang en justice pour 400 millions de dollars

L'ancien président de l'Olympique Lyonnais, John Textor, a porté plainte en Floride contre Michele Kang, réclamant 400 millions de dollars (environ 350 millions d'euros). Il l'accuse d'abus de pouvoir et de diffusion d'informations trompeuses. La nouvelle propriétaire aurait, selon John Textor, orchestré une "conspiration" pour prendre le contrôle du club, un mois après avoir officiellement pris la présidence. Depuis son départ de Lyon, l’homme d’affaires américain fait face à plusieurs difficultés judiciaires et financières. Il a perdu le contrôle du club brésilien de Botafogo et Eagle Football Holdings, la société qui détenait l’OL, a été placée sous administration judiciaire au Royaume-Uni.
B.A.T