Les Hospices Civils de Lyon alertent sur la hausse des accidents de trotinette électrique

Les Hospices Civils de Lyon tirent la sonnette d’alarme face à la multiplication des traumatismes crâniens graves chez les jeunes usagers de trottinettes électriques. Depuis avril 2026, l’hôpital Femme-Mère-Enfant accueille en moyenne 20 patients mineurs par mois, dont un quart nécessite une prise en charge en réanimation pédiatrique. En 2025, le nombre d’avis neurochirurgicaux a été multiplié par 25. L'étude des HCL parue ce mois dans la revue Neurosurgery montre que 7 accidents sur 10 se produisent sans autre véhicule, souvent à cause d'une perte de contrôle ou d'une chute.

B.A.T