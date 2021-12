France : le gouvernement commande 169 hélicoptères à Airbus pour l’armée

L’armée de Terre, la Marine nationale et l’armée de l’Air et de l’Espace vont se partager les 169 hélicoptères H160M “Guépard” d’Airbus commandés par le gouvernement, a indiqué constructeur aéronautique européen mercredi.

Ce contrat de matériel et de services, qui comprend le développement des appareils et leur maintenance sur les 16 prochaines années, atteint près de 10 milliards d’euros au total. Les livraisons débuteront en 2027.

L’armée de Terre en récupèrera 80, la Marine nationale 49 et l’armée de l’Air et de l’Espace 40, a précisé le ministère des Armées dans un communiqué. Ils remplaceront cinq hélicoptères différents, jusqu’alors utilisés par les forces armées françaises : des Gazelle, Alouette III, Dauphin, Panther et Fennec, dont certains sont en service depuis plus de 40 ans.