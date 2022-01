Gilles Platret entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour

Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret n’est pas certain d’apporter son soutien à Valérie Pécresse, candidate des Républicains pour la présidentielle. La perte d’un second vice-président pourrait être difficile pour la candidate LR.

Après le départ de de Guillaume Peltier, c’est Gilles Platret qui n’apporterait plus son soutien à la candidate des Républicains. Le maire de Chalon justifie ce choix par la tournure politique de la campagne de la candidate, qui ne lui conviendrait plus. Les propositions de Valérie Pécresse sur les sujets régaliens ne seraient plus assez fortes pour le maire.

Le maire de Chalon pourrait se laisser tenter comme Guillaume Peltier, par le candidat d’extrême droite, Éric Zemmour. Valérie Pécresse s’est exprimée sur le sujet en déclarant dans l’émission Dimanche en Politique, « Lui, c’est lui. Il fait ce qu’il veut. Il fait ses choix et moi je suis face au peuple de France. »

Gilles Platret n’a pas encore pris officiellement la parole et s’exprimera le moment venu.