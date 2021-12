Golden Globes 2022 : plusieurs Français figurent parmi les nommés

Les nommés pour la 79e cérémonie des Golden Globes, qui récompensent les meilleurs œuvres et professionnels du cinéma et de la télévision, ont été dévoilés ce lundi et plusieurs Français font partie des personnalités sélectionnées.

Notamment Omar Sy, nommé dans la catégorie « meilleur acteur dans une série dramatique » pour son rôle principal dans la série Lupin diffusée sur Netflix. Série qui prétendra au titre de « meilleure série dramatique », en concurrence avec The Morning Show, Post, Squid Game et Succession.

Figure également Marion Cotillard, nommée dans la catégorie « meilleure actrice dans un film » pour son rôle dans Annette de Leos Carax, tout comme Tahar Rahim, nommé dans la catégorie « meilleur acteur dans une mini-série » avec Le Serpent.

La 79e cérémonie des Golden Globes se déroulera le 9 janvier prochain.