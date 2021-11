Grand Chalon : le tri des déchets devient plus facile

Plus besoin de vous casser la tête pour savoir dans quelques poubelles jeter vos emballages plastiques.



Depuis ce lundi vous pouvez jeter tous vos plastiques dans la poubelle jaune dans le Grand Chalon. Concrètement cela signifie que les pots de yaourts, les pots de crème, barquettes, tube de dentifrices, ou encore emballages de charcuterie finiront dans la poubelle de recyclage.



Les Grands Chalonnais n’ont donc plus qu’une seule question à se poser : mon déchet est-il un emballage ?

– Si OUI, il sera déposé dans le bac jaune,

– Si NON, il sera déposé dans le bac à ordures ménagères.



Le contenu des poubelles de recyclage sera trié chez un prestataire situé à Chassieu, dans le Rhône.



La liste des 51 communes concernées :

Allerey-sur-Saône, Aluze, Barizey, Bouzeron, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champforgeuil, Charrecey, Chassey-le-Camp, Châtenoy-en-Bresse, Châtenoy-le-Royal, Cheilly-lès-Maranges, Crissey, Demigny, Dennevy, Dracy-le-Fort, Épervans, Farges-lès-Chalon, Fontaines, Fragnes-La Loyère, Gergy, Givry, Jambles, La Charmée, Lans, Lessard-le-National, Lux, Marnay, Mellecey, Mercurey, Oslon, Remigny, Rully, Saint-Bérain-sur-Dheune, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Loup-de-Varennes, Saint-Loup-Géanges, Saint-Marcel, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Sampigny-lès-Maranges, Sassenay, Sevrey, Varennes-le-Grand et Virey-le-Grand.