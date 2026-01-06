Grégory Doucet dévoile son projet de 140 millions d’euros pour transformer la bibliothèque de la Part-Dieu

Après avoir prononcé ses vœux 2026, Grégory Doucet a annoncé ce mardi 6 janvier un projet phare de son prochain mandat en cas de réélection : 140 millions d'euros pour transformer en profondeur la bibliothèque de la Part-Dieu. Le projet comprend 4 000 m² supplémentaires et de nouveaux usages culturels et numériques. Grégory Doucet promet par exemple un club manga ainsi qu'un espace dédié à la pratique du jeu vidéo. Présenté comme le grand chantier culturel du prochain mandat, le projet vise à faire de la bibliothèque de la Part-Dieu « la plus créative d’Europe ». Le maire de Lyon indique " un démarrage des travaux envisageable pour 2031 et une livraison à l'horizon 2036".