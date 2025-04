Grégory Doucet a apporté son soutien à la présidente de l’Université Lumière Lyon 2, après qu’elle ait été victime de menaces de mort et de cyberharcèlement. Il soutient notamment la liberté académique, affirmant, je cite « qu’il est plus que jamais nécessaire de défendre l’université comme lieu de débat, de transmission et d’émancipation. ».

C.C