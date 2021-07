Grenoble : une salariée du vaccinodrome soupçonnée de faux certificats

Une employée du centre de vaccination d’Alpexpo à Grenoble a été interpellée et placée en garde à vue cette semaine. Elle est suspectée d’avoir établi de faux certificats de vaccination, selon le procureur de Grenoble. La garde à vue de cette jeune femme de 30 ans a été prolongée ce jeudi après-midi.



La semaine dernière c’est une employée d’un centre de vaccination de l’agglomération lyonnaise qui a été interpellée pour un trafic de faux certificats. Dans cette affaire, six personnes ont été mises en examen et deux incarcérées. Trois suspects ont été mis en examen pour “atteintes à un système de traitement automatisé de données en bande organisée, faux administratif et détention d’un faux, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs” , deux autres individus sont poursuivis pour “usage de faux administratif et détention d’un faux”, et une sixième personne a été mise en examen pour “blanchiment aggravé et association de malfaiteurs”.