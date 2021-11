Happy Kar : une nouvelle application de covoiturage réservé aux enfants

C’est le BlaBlaCar des enfants. Développée à Lyon, Happy Kar est disponible sur les différentes plateformes de téléchargement. Elle vise à mettre en lien des parents pour organiser les différents déplacements de leurs enfants.

Le but de l’application est de « mettre en relation des parents pour qu’ils puissent créer du covoiturage pour leurs enfants », comme l’explique Laura Pothin, dirigeante d’Happy Kar. Pour le moment, 70 personnes sont inscrites sur le service de covoiturage et 20 à 30 trajets sont proposés chaque semaine en fonction des demandes. A l’heure actuelle, les trajets concernent Lyon et sa métropole, mais il est possible aussi d’aller jusque Villefranche, Vienne et Saint-Etienne.

Un fonctionnement simple

Le fonctionnement d’Happy Kar ressemble en long et en large à l’application de covoiturage BlaBlaCar. Les parents peuvent soit proposer ou demander un trajet. Les conducteurs peuvent proposer un trajet à une date et une heure convenue. Pour les demandeurs d’un trajet, il leur suffit de créer un compte et de chercher dans la barre de recherche prévue à cet effet si un conducteur a proposé le trajet en question.

L’interface d’Happy Kar

Chaque profil est vérifié et contrôlé

Pour chaque parent conducteur, l’équipe d’Happy Kar fait passer des entretiens par téléphone ou en visio. Cette démarche se fait dans le but de « valider le bien-fondé de leur proposition et vérifier s’ils ont bien compris le système de covoiturage », explique Laura Pothin.

Avant qu’un conducteur prenne la route, ses papiers sont attentivement vérifiés. Les parents doivent présenter leur permis de conduire, la carte d’identité, mais aussi le certificat d’assurance et le carte grise.

Vers un développement dans d’autres métropoles

Happy Kar souhaite se développer et étendre son service à d’autres métropoles que celle de Lyon. Dans le viseur, l’application souhaite arriver sur Bordeaux, Toulouse ou Paris, trois villes déjà potentiellement intéressées par le service.

Egalement, l’entreprise souhaite recruter si elle se développe suffisamment. Son objectif d’ici le milieu de l’année 2022 est de proposer un service client plus conséquent et de développer son équipe commerciale.