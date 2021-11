Important incendie de l’entreprise Sobotram à Crissey : 6000m² de locaux brûlés

L’incendie s’est déclaré ce samedi dans l’entreprise Sobotram de Crissey, près de Chalon-sur-Saône. Le feu a brûlé 6000m² de locaux. Sur les 300 travailleurs de l’entreprise, un seul était présent dans les locaux ce samedi. Il a pu quitter rapidement le bâtiment sans blessure.

Plusieurs véhicules détruits

Sur son passage, le feu a fait des ravages. Il a emporté avec lui seize porteurs de douze tonnes (plus six porteurs partiellement brûlés) et sept remorques poids-lourds.

Seul le bâtiment d’expédition (camions, palettes, cartons) a été touché par l’incendie. L’intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de sauver les bâtiments administratifs et informatiques. “Seules les activités messagerie et express sont impactées (départs et arrivages), activités pour lesquelles nous déployons des solutions pour être opérationnels dès le début de la semaine prochaine” précise Sobotram.

L’origine du feu encore inconnue

“L’origine du sinistre n’est pas identifié à ce jour et fera l’objet d’investigations en lien avec les services de la Gendarmerie Nationale”, précise le préfet de Saône-et-Loire.