Insolite : Wonder of the Seas, le plus gros paquebot du monde, est arrivé à Marseille

Le Wonder of the Seas, soit “La merveille des mers”, est le plus gros paquebot du monde, fort de ses 362 mètres de long, de ses 66 mètres de large et de ses 16 étages. Un mastodonte des mers qui a rallié Marseille ce mardi matin en accostant à l’Estaque.

Ce navire, arrivé en provenance de Saint-Nazaire, va rester pendant près de quatre mois sur le port de la cité phocéenne avant de partir pour les Caraïbes. Bateau de croisière d’une capacité d’accueil de 9000 personnes, le Wonder of the Seas, qui a coûté 1,2 milliards d’euros, doit subir quelques travaux de finition avant de reprendre la mer.