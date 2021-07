Institut Lumière : mise en place d’une jauge pour éviter le pass sanitaire

C’est une séance de cinéma en petit comité. L’Institut Lumière a annoncé ce samedi avoir “choisi de limiter l’accès à ses salles (Hangar et Cinémas Lumière) à 49 personnes par séance”.



Le but est simple pouvoir vous accueillir du public sans contrôle jusqu’au 17 août.

L’institut Lumière indique vouloir “permettre à chacun de bien s’organiser”.



La jauge concernera tous les cinémas Lumières : le Hangar, les cinémas Fourmi, Terreaux et Bellecour.

