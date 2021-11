Interpol : la demande de Gérald Darmanin à la Ville de Lyon, la Métropole et la Région pour éviter le départ de l’organisation

Interpol, l’organisation mondiale de police, qui célébrera son centenaire en 2023, a installé son siège dans le 6e arrondissement de Lyon, quai Charles-de-Gaulle, depuis 1989.

Problème, les locaux sont de plus en plus petits pour cette organisation qui se développe de plus en plus. Interpol, de son côté, souhaite néanmoins poursuivre son aventure à Lyon et souhaite mettre en place un projet d’extension et de rénovation.

Face à ce projet qui court depuis 2015, Gérald Darmanin, a lancé un appel à la Ville de Lyon, à la Métropole et à la Région afin qu’elles s’engagent financièrement sur ce dossier, afin d’éviter le départ d’Interpol.

Une réponse avant le 23 novembre

Dans un courrier transmis aux instances, ainsi qu’au Progrès, le ministre de l’Intérieur a fait part de sa crainte de voir Interpol quitter le sol français : « Face aux difficultés à officialiser l’engagement français, plusieurs pays, en particulier les Émirats arabes unis, se sont positionnés pour financer et accueillir la direction exécutive des services de police, cœur des activités de l’organisation. »

Gérald Darmanin souhaite une réponse des élus lyonnais avant l’assemblée générale d’Interpol, qui débute le 23 novembre, à Istanbul, en Turquie. Un délai restreint pour un projet qui pourrait coûter aux alentours de 40 millions d’euros, précise le quotidien.