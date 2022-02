Jauges, télétravail, masque… les mesures Covid assouplies ce mercredi

Dès ce 2 février, plusieurs mesures sont vont être allégées, voire même effacées.

La France métropolitaine sera libérée des masques en extérieur, mais ce dernier restera d’actualité pour la totalité des activités en intérieur (bar, restaurant, cinéma, …).



Ensuite, les jauges pour les événements recevant du public, comme les stades et les salles, seront définitivement levées permettant ainsi la reprise de certaines économies.



Et enfin, les Français ne seront plus obligés de faire du télétravail, qui était jusqu’à maintenant obligatoire à hauteur de trois jours par semaine minimum.