Jean Castex confirme le déremboursement des tests au 15 octobre

La mesure avait été évoquée au cœur de l’été par Emmanuel Macron, elle est désormais confirmée par le Premier ministre. Jean Castex a annoncé dans un entretien aux Echos, la fin de la gratuité des tests de “confort” de dépistage du covid-19 à partir du 15 octobre.



Les tests de dépistage continueront d’être remboursés pour raison médicale, sans nécessiter de prescription pour les personnes vaccinées et resteront gratuits pour les mineurs. Pour le Premier ministre, “il n’est plus légitime de payer des tests de confort à outrance aux frais des contribuables. A noter que les tests ont couté 2,2 milliards d’euros en 2020 et 4,9 milliards sont prévus cette année.



Pour rappel, jusqu’à présent, les tests étaient pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie.