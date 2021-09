Jeux paralympiques de Tokyo : la France termine 14e au classement des médailles

Les Jeux paralympiques se sont achevés ce dimanche 5 septembre à Tokyo. Deux nouvelles médailles ont été remportées par la délégation française. Lucas Mazur a remporté l’or en parabadminton, avant d’obtenir la médaille d’argent avec Faustine Noël quelques minutes plus tard.



Au terme de ces douze jours de compétition, la France termine 14e au tableau des médailles avec 54 breloques obtenues, dont 11 titres olympiques, 15 médailles d’argent et 28 médailles de bronze. L’objectif des 40 médailles a été pulvérisé. Mieux, la délégation française a quasiment récolté deux fois plus de médailles par rapport aux Jeux de Rio en 2016.



Le tennis de table, l’athlétisme et le cyclisme font partie des disciplines qui ont souri aux Tricolores pendant ces Jeux paralympiques.