JO de Tokyo : ce qu’il faut savoir avant le début de la compétition

Que le spectacle commence. D’ici 13h (heure française), la cérémonie d’ouverture lancera officiellement les Jeux Olympiques de Tokyo. La capitale japonaise accueille ses deuxièmes Jeux après 1964. Jusqu’au 8 août et la cérémonie de clôture, ce sont près de 11 000 athlètes qui seront en lice, 49 disciplines au programme dont 4 nouvelles : le baseball/softball, l’escalade, le surf et le skateboard. Le Japon sera également le théâtre de 339 épreuves sportives.

La cérémonie d’ouverture se tiendra, à huis clos, au stade Olympique, et durera 3h30. Elle rendra un hommage aux victimes du Covid et de Fuskushima. Le président de la République, Emmanuel Macron, fera partie des 950 personnes présentes (invités et journalistes). Une cérémonie également historique puisque ce sera la première de l’histoire avec deux porte-drapeaux, un homme et une femme, par nation. Lors de celle-ci, 206 délégations défileront : la Grèce, berceau de l’olympisme débutera, tandis que la France et le Japon (respectivement futur et actuel organisateur) clôtureront la marche. Du côté de la délégation française, nos porte-drapeaux Clarisse Agbegnenou (judo) et Samir Aït Saïd (gymnastique) représenteront nos 378 athlètes participant à la compétition.

Restons avec notre sélection française. La ministre des Sports Roxana Maracineanu a fixé comme objectif le nombre de médailles obtenu à Rio, à savoir 42 (record de 43 à Londres en 2012). Pour l’atteindre, nos principales chances de médailles (liste non exhaustive) sont : Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou (judo), Mélina Robert-Michon (lancer du disque), Kevin Mayer (décathlon), Pierre-Ambroise Bosse (800m), les frères Lavilennie (saut à la perche), les sports collectifs comme le basket ou le volley, ou encore l’escrime.

A cause du décalage horaire entre Paris et Tokyo (7h), la grande majorité des épreuves de ces Jeux débutera à 1h du matin (heure française) pour se terminer vers 15h (toujours heure française).