JO – Foot : les Bleus débutent par une défaite

Ce jeudi 22 juillet, l’équipe de France de football entame son aventure olympique par une lourde défaite face au Mexique (4-1). Avant cette ouverture de bal, les joueurs de Sylvain Ripoll avaient remporté leur seul et unique match de préparation face à la Corée du Sud vendredi dernier. Menés 1-0, ils avaient renversé la situation en inscrivant deux buts dans les 10 dernières minutes pour l’emporter (2-1). Cadres de l’effectif, André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Téji Savanier étaient bien présents dans le onze de départ pour affronter les mexicains, médaillés d’or en 2012, à Londres.

Pour leur entrée en lice, les Bleuets ont été dominés par la Verde. Si le score est resté vierge à la pause (0-0), notamment grâce à un sauvetage de Modibo Sagnan sur la ligne (17e minute), le retour des vestiaires s’est avéré plus compliqué. Le début de deuxième mi-temps est catastrophique. A la 47e, Alexis Vega ouvre le score pour le Mexique, sur une tête piquée à hauteur du point de pénalty. Deux minutes plus tard, Paul Bernardoni sauve le break à bout portant. Le deuxième but intervient à la 55e : le milieu de terrain Sebastian Cordova trompe le gardien d’Angers, d’une volée du gauche.

Gignac malgré tout décisif

A l’heure de jeu, Sylvain Ripoll procède à deux changements : Randal Kolo Muani et Alexis Beka Beka remplacent Arnaud Nordin et Lucas Tousart. Le nantais Kolo Muani est rapidement décisif puisqu’il obtient un pénalty à la 67e minute. Le pénalty est transformé par le capitaine André-Pierre Gignac. Un match évidemment particulier pour l’ancien marseillais, qui évolue aux Tigres de Monterrey.

Les Bleuets n’inversent cependant pas la tendance. A la 78e minute, Uriel Antuna voit sa frappe raser le montant de Bernadoni. Deux minutes plus tard, ce même Antuna inscrit le troisième but et creuse l’écart. Dans le temps additionnel (90e +1), sur une mauvaise passe en retrait de Melvin Bart, Eduardo Aguirre, à peine entré en jeu, alourdit la marque à 4-1 d’une puissante frappe au premier poteau.

L'Equipe de France Olympique s'incline face au Mexique 🇲🇽🇫🇷

🔜 Prochain match dimanche (10H) face à l'Afrique du Sud #MEXFRA #Tokyo2020 pic.twitter.com/f0z28vkeyE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 22, 2021

Malgré la défaite, rien n’est perdu pour autant pour les Bleuets. Une victoire contre l’Afrique du Sud, dès ce dimanche, (10h, heure française) les relancerait dans l’optique de la qualification.