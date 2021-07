JO : Romain Cannone décroche la médaille d’or

Et de trois ! Trois médailles pour la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. L’épéiste Romain Cannone est champion olympique en individuel. Une médaille en or pour l’escrime française après les deux obtenue en judo : l’argent d’Amandine Buchard et celle en bronze de Luka Mkheidze.



L’épéiste s’est imposé 15 à 10 face au numéro 1 mondial Gergely Siklosi. Avant Tokyo, le français de 24 ans était le 47e joueur mondial. Romain Cannone devient le premier escrimeur tricolore sacré en individuel depuis le fleurettiste Brice Guyart en 2004 à Athènes.



Lors de l’épreuve, le Français a dominé le n°2 mondial lors des quarts de finale, le n°3 mondial lors des demi-finales et donc le n°1 mondial et champion du monde en titre en finale.