L’ex-directeur de la cité du design de Saint-Etienne devant la justice.

Thierry Mandon a été jugé hier pour escroqueries et tentatives de détournement de biens publics via des fausses factures et des fausses attestations.

Conséquence, 18 mois de prison avec sursis ainsi que 30 000 euros d’amende, 5 ans d’inégibilité et l’interdiction définitive d’exercer dans la fonction publique.

R.H