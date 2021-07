Kaamelott – Premier Volet : les avis des spectateurs après l’avant-première

Ils étaient plus de 200 000 spectateurs à découvrir le premier volet du film Kaamelott mardi soir, dans les cinémas français. Un immense succès qui n’est pas surprenant, tant l’adaptation de la célèbre série du réalisateur lyonnais Alexandre Astier était attendue par les fans. Certains d’entre eux ont d’ailleurs eu la chance d’avoir la visite surprise du “Roi Arthur” hier soir dans plusieurs salles de l’agglomération lyonnaise.





Quel film !

Et les lyonnais ont eu cette super surprise de @AAstierOff himself !

MERCI ! Pour ce film, pour ces fans tellement bienveillant !

#KaamelottPremierVolet



Plusieurs fois repoussé, notamment à cause de la crise sanitaire, le film sort officiellement ce mercredi. L’intrigue se passe dix ans après les dernières péripéties de la saison 6. Concernant le casting, on notera les participations de Christian Clavier, Alain Chabat, Guillaume Galienne ou encore Antoine de Caunes.

Synopsis : 484 : Dix ans après que Lancelot a pris le pouvoir. Il organise une chasse aux sorcières – aidés par des mercenaires saxons – pour retrouver Arthur et ses chevaliers, aujourd’hui, divisés et dispersés. Ce dernier, exilé jusqu’à son ancienne patrie, Rome, pour échapper à la folie de Lancelot se trouve dans la maison abandonnée de sa première femme Aconia. Souffrant sous le joug de Lancelot, le Royaume de Logres résiste et attend le retour de son héros.

Tonic Radio est allé à la rencontre des spectateurs à l’issue de l’avant-première :