La 41ᵉ campagne des Restos du Cœur de Villefranche-sur-Saône débute ce lundi

Le coup d’envoi est donné aujourd’hui pour la 41ᵉ campagne de l’antenne des Restos du Cœur de Villefranche-sur-Saône. Chaque année, l’association apporte son soutien à près de 980 foyers sur le territoire, un chiffre en constante progression.

M.L

