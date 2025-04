La Biennale ArtFareins revient pour sa 6e édition avec une ambition intacte : rendre l’art contemporain accessible à tous. Trente-six sculpteurs, dont trois artistes mis à l’honneur, investiront le parc du château Bouchet et d’autres lieux du territoire avec des œuvres monumentales, des résidences et des rencontres inédites. Un rendez-vous culturel gratuit, ouvert à tous les publics, les week-ends et jours fériés.

C.C