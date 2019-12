La billetterie ouverte pour les concerts d’été à Vienne

La billetterie est désormais ouverte pour les prochains concerts d’été qui se dérouleront en juin et en juillet au Théâtre Antique de Vienne. Au programme, le festival “Jazz à Vienne” qui se tiendra du 25 juin au 11 juillet prochain. D’autres concerts uniques sont également prévus cet été.



Le programme des concerts :



Mardi 2 juin : Massive Attack

Vendredi 17 juillet : Matt Pokora

Jeudi 23 juillet : Dido

Samedi 25 juillet : Dub Inc

Lundi 27 juillet : Aya Nakamura



Pour réserver vos places, rendez-vous sur le site Internet du Jazz à Vienne et du Théâtre Antique de Vienne.