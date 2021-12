La Casa de Papel : Lyon élu plus grand fan de la série

À quelques jours de la sortie de la dernière partie de La Casa de Papel, la série culte espagnole diffusée sur Netflix et dont l’ultime partie de la saison 5 sortira ce vendredi 3 décembre, un concours organisé par Netflix France et destiné à trouver le« plus grand fan » de la série a désigné Lyon pour vainqueur.

En effet, six fans de La Casa de Papel – Paris, Biarritz, Calvi, Sarcelles, Lyon ou Montélimar – s’affrontaient en finale du concours et Lyon en est sorti grand gagnant mardi au terme d’une suite d’épreuves, dont des jeux types escape game ou Fort Boyard, ainsi que des questions sur la série.

Vainqueur de ce concours, Lyon, ou plutôt Nathan dans la vraie vie, a reçu un butin pour le féliciter de son braquage réussi et a reçu les félicitations de trois acteurs phares de la série : Darko Peric (Helsinki), Pedro Alonso (Berlin) et Enrique Arce (Arturo), qui lui ont fait une belle surprise.