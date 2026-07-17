La CGT dénonce le manque de moyens face à la canicule dans les hôpitaux

La CGT Santé et Action sociale du Rhône alerte sur les difficultés rencontrées par les établissements de santé lors des épisodes de fortes chaleurs. Dans un communiqué, le syndicat estime que les hôpitaux, Ehpad et structures médico-sociales ne disposent pas des moyens suffisants pour protéger les patients comme les soignants. Il réclame des recrutements supplémentaires, l’arrêt des fermetures de lits et des investissements pour adapter les bâtiments aux vagues de chaleur, notamment par des travaux d’isolation et de rafraîchissement. La CGT demande également des précisions sur les aides annoncées par le gouvernement afin de connaître les moyens qui seront réellement alloués aux établissements confrontés aux effets de la canicule. Le syndicat appelle enfin les pouvoirs publics à mettre en place des mesures durables pour faire face à la multiplication des épisodes de chaleur.

M.L.