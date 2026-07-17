Les matchs européens de l’OL devraient être diffusés sur Canal+

Les deux rencontres de l’Olympique lyonnais comptant pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions devraient être retransmises sur Canal+.
Selon une information de L’Équipe, le club rhodanien a préféré l’offre de la chaîne cryptée à celle de Ligue 1+, qui souhaitait également obtenir les droits de diffusion de ces rencontres.
Les Lyonnais entreront en lice les 4 ou 5 août pour le match aller, avant le retour programmé le 11 août. En cas de qualification, ils disputeront ensuite un barrage d’accession à la phase de ligue de la Ligue des champions, également diffusé par Canal+, détenteur des droits des compétitions européennes.
M.L.