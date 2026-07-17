Tour de France : Seixas 6e du classement général

L’ancien coureur du Vélo Club Villefranche Beaujolais Paul Seixas est 6e du classement général du Tour de France après la 13e étape aujourd’hui. Il compte 4min35 de retard derrière le maillot jaune Tadej Pogacar.
Listeners:
Top listeners:
Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
Lyon et Région DAB+
Chalon-sur-Saône 91.1 FM
Saint-Étienne DAB+
Grenoble DAB+
Avignon DAB+
Marseille DAB+
Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix
Webradio Tonic Radio Latino
Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing
Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix
Webradio Tonic Radio Golden Remix
Webradio Tonic Radio funk soul
Webradio Tonic Radio français
Webradio Tonic Radio clubbing
Webradio Tonic Radio Love
Webradio Tonic Radio TikTok Song
Webradio Tonic Radio Saxo Vibes
Webradio Tonic Radio Urban
L’ancien coureur du Vélo Club Villefranche Beaujolais Paul Seixas est 6e du classement général du Tour de France après la 13e étape aujourd’hui. Il compte 4min35 de retard derrière le maillot jaune Tadej Pogacar.