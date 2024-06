Ce samedi, la flamme olympique sera dans la Loire et démarrera son voyage à Roanne entre 9h00 et 10h08 puis passera à Charlieu de 10h30 à 10h50. Ensuite, elle empruntera le chemin de Montbrison de 11h58 à 12h40 avant de passer par Feurs de 13h20 à 13h45 puis sera à Saint-Chamond de 15h20 à 16h13 et passera à Firminy de 16h45 à 17h05 avant de finir sa route chez les Stéphanois de 17h40 à 19h30, avec une arrivée prévu au stade Geoffroy-Guichard de l'ASSE.